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TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Burdur Valiliğine ziyaret

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burdur Valiliğini ziyaret etti. Yıldırım Burdur Valisi tarafından törenle karşılandı.

18 Kasım 2018 Pazar 17:55
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Burdur Valiliğine ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Burdur Valiliğini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) 2018-2019 akademik yılı açılışı, fahri doktora payesi tevcihi ve Diş Hekimliği Fakültesi temel atma töreninin ardından aynı bölgede yapımına devam edilen Türk Hava Kurumu Anaokulunu ziyaret etti. Okulda incelemelerde bulunan Yıldırım, daha sonra Burdur Valiliğine geçti. Vali Hasan Şıldak ve tören mangası tarafından karşılanan Yıldırım, Valilik Özel Defteri'ni imzaladı.

 

Antalya'ya hareket etti

Çeşitli hediyelerin verildiği ziyarette Binali Yıldırım, çıkışta gazetecilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretin ardından Yıldırım, bir düğün törenine katılmak için karayoluyla Antalya’ya hareket etti.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 17:55
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