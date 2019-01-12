TBMM Başkanı Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na taziye telgrafı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı nedeniyle başsağlığı diledi12 Ocak 2019 Cumartesi 20:46
TBMM (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı nedeniyle taziye telgrafı gönderdi.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı nedeniyle telgraf göndererek başsağlığı diledi.
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