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TBMM Başkanı Yıldırım Rus mevkidaşıyla görüştü

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:20
TBMM Başkanı Yıldırım Rus mevkidaşıyla görüştü

TAHRAN (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Tahran’da Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile bir araya geldi.

"Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele konulu Meclis Başkanları İkinci Toplantısı"na katılmak üzere Tahran’da bulunan Yıldırım ve Velodin, heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirdi.

Yıldırım, toplantı kapsamında dün İran Meclis Başkanı Ali Laricani ve Rusya Federasyonu Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky bugün de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelmişti.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 15:20
  1. Binali Yıldırım
  2. iran

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