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TBMM Başkanı Yıldırım, parlamento muhabirleriyle bir araya geldi

Yıldırım: (1)- "(Gazetecilerin yıpranma payı) Yapılan işin anlamlı olması için yıpranmanın emeklilik yaşından tenzil edilmesi lazım. Doğru olan bu"- "Yeni sistem Meclisi daha da güçlendiriyor. Temsilde adaleti azami oranda sağlıyor. Bugün Mecliste vatandaşların verdiği oyların yüzde 97'si temsil ediliyor"- "(Polislere 3600 ek gösterge) Hükümetin bu konuyla ilgili bir planlaması mutlaka olacaktır. Çünkü söz verilmiştir. Verilen sözün mutlaka yerine getirilmesi gerekir"

10 Ocak 2019 Perşembe 13:48
TBMM Başkanı Yıldırım, parlamento muhabirleriyle bir araya geldi

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, gazetecilerin, yıpranma payının emeklilik yaşında da dikkate alınmasıyla ilgili talebi üzerine, "Yapılan işin anlamlı olması için yıpranmanın emeklilik yaşından tenzil edilmesi lazım. Doğru olan bu. Öbür türlü koymanın anlamı yok." dedi.

Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda parlamento muhabirleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Parlamento muhabirlerinin TBMM Üyeler Lokantası'ndan yararlanamamasına ilişkin soruya Yıldırım, "Meclisteki sayının artması dolayısıyla yeni yemek yerleri düzenleme ihtiyacı doğdu. O çerçevede aldığımız bir karardır. Bu, milletvekillerimizden de gelen bir talep üzerine yapılmıştır. Bundan gazeteci arkadaşlarımızın memnuniyetsizliği olduğunu biliyorum. Halen bu memnuniyetsizlik devam ediyorsa tekrar çözüm üretme yoluna gidebiliriz." diye konuştu.

- Gazetecilerin yıpranma payı

Bir gazetecinin, gazetecilerin yıpranma payının emeklilik yaşında da dikkate alınmasıyla ilgili talebi üzerine Yıldırım, "Bana göre bu makul bir istek. Bunun adil ve anlamlı olması için en son emeklilik yaşından düşürülmesi gerekir. Bu bence genel olarak düşünülmesi icap eden bir şey. Yapılan işin anlamlı olması için yıpranmanın emeklilik yaşından tenzil edilmesi lazım. Doğru olan bu. Öbür türlü koymanın anlamı yok. Bu konuya bir bakalım." ifadelerini kullandı.

- Polislere 3600 ek gösterge

Binali Yıldırım, yerel seçime kadar polislere 3600 ek gösterge verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"3600 ek gösterge meselesi hükümetin bir sözüdür. İlgili kesim mutlaka bunun takipçisi olacaktır. Bize gittiğimiz yerde soruluyor. Hükümet adına bir söz söyleme konumunda değilim şu an için ama verilen söz mutlaka yerine getirilecektir. Birkaç gün önce vatandaşın biri bu konuyu Cumhurbaşkanımızadoğrudan sordu. O da 'haklısın' dedi. Hükümetin bu konuyla ilgili bir planlaması mutlaka olacaktır. Çünkü söz verilmiştir. Verilen sözün mutlaka yerine getirilmesi gerekir."

- "Yeni sistem Meclisi daha da güçlendiriyor"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından Parlamentonun etkisinin azaldığına ilişkin eleştirilerin hatırlatılması üzerine Yıldırım, 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasına giderken "güçlü hükümet, güçlü Meclis" sloganını kullandıklarını hatırlattı.

Yeni sisteme geçişin hedeflerinden birinin yasama ile yürütmenin birbirinden net olarak ayrılması olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yeni sistemin hedefi ve amacı bu iki iradeyi birbirinden ayırmak. Aslında bu seçimle gerçekleşti. Meclisin yeni dönemde yasama, denetleme ve parlamenter diplomasiyi geliştirme alanında önemli fonksiyonları, görevleri olacak. Daha işin başındayız. Ben Meclisin zayıflayacağı kanaatinde değilim. Yeni sistem Meclisi daha da güçlendiriyor. Temsilde adaleti azami oranda sağlıyor. Bugün Mecliste vatandaşların verdiği oyların yüzde 97'si temsil ediliyor. Önceki sistemde bu olmuyordu. Yüzde 10 baraj olmasına rağmen yüzde 97 temsil seviyesine ulaştık. Gelecek dönemlerde oluşacak parlamentolarda Meclisin aidiyeti, kurumsal yapısı çok daha güçlenecek. Yürütmeyi denetleme anlamında, yasamanın, kanun yapmanın, kanunların niteliği bakımından da ciddi bir iyileşme, gelişme olacağını öngörüyorum."

(Sürecek)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 13:48
  1. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
  2. gazetecilerin yıpranma payı
  3. parlamento muhabirleri
  4. TBMM Başkanı Binali Yıldırım
  5. TBMM Tören Salonu
  6. TBMM Üyeler Lokantası

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