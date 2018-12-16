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TBMM Başkanı Yıldırım Macaristan'a gitti

Binali Yıldırım:"(Macaristan ziyareti) TBMM'yi temsilen yapacağımız bu ziyaret ile ülkelerimiz ve halklarımız arasında tarihten gelen samimi ilişkilerimizi daha ileri taşımayı hedefliyoruz"

16 Aralık 2018 Pazar 18:23
TBMM Başkanı Yıldırım Macaristan'a gitti

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan'a yapacağı ziyarete ilişkin, "TBMM'yi temsilen yapacağımız bu ziyaret ile ülkelerimiz ve halklarımız arasında tarihten gelen samimi ilişkilerimizi daha ileri taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver'in daveti üzerine, Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Kocaeli Milletvekili ve Türkiye-Macaristan Dostluk Grubu Başkanı Cemil Yaman, Ankara Milletvekili ve İdare Amiri Erkan Haberal ile Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile Macaristan'a ziyaret gerçekleştireceklerini belirten Binali Yıldırım, bu yılın Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin 95'inci yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Tarihten kültüre, bilimden sanata, savunmadan eğitime, tarımdan mimariye kadar her alanda Macaristan'la ilişkilerin sürdüğünü dile getiren Yıldırım, iki ülke arasındaki ilişkilerin ayrıca NATO ortaklığı çerçevesinde de gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

TBMM Başkanı Yıldırım, 2013'te Macaristan ile Türkiye'nin ilişkilerinin "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltildiğine dikkati çekerek, bu bağlamda Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 3'üncü Toplantısı'nı, başbakanlığı döneminde, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile geçen yıl Ankara'da gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Dost ülke Macaristan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine de güçlü destek veren ülkelerin başında geldiğine işaret eden Yıldırım, bu desteklerinden dolayı Macaristan Hükümeti'ne teşekkür etti.

- "Bölgesel konuları da ele alacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ekim ayında Macaristan'ı ziyaret ettiğini, bu ziyarette ilişkilerin her alanda daha ileri götürülmesi için karar alınarak yeni hedeflerin konulduğunu anımsatan Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

"TBMM'yi temsilen yapacağımız bu ziyaret ile ülkelerimiz ve halklarımız arasında tarihten gelen samimi ilişkilerimizi daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Macaristan Meclis Başkanı Sayın Köver, geçtiğimiz ay sonu TÜRKPA Genel Kurulu vesilesiyle ülkemize gelmişti. Budapeşte'de yapacağımız görüşmede, Meclislerimiz arasındaki ilişkilerin yanı sıra ülkeler arasındaki ilişkileri, bölgesel ve uluslararası konuları da ele alma fırsatı bulacağız. Sayın Meclis Başkanı, Başbakan ile görüşme imkanı olacak. Böylece günübirlik ziyaretimizi tamamlamış olacağız. Bu ziyaretin ülkemiz-Macaristan ilişkileri bakımından hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Yıldırım ve beraberindekiler, açıklamanın ardından özel uçak "ANA" ile Macaristan'a hareket etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 18:23
  1. Basın Toplantısı
  2. Budapeşte
  3. Esenboğa Havalimanı
  4. Macaristan
  5. Resmi temas
  6. TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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