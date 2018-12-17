TBMM Başkanı Yıldırım, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

BUDAPEŞTE (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Budapeşte'de bulunan Yıldırım, Başbakan Orban ile görüştü.

Ulusal Meclis binasındaki heyetlerarası görüşme, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.