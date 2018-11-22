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TBMM Başkanı Yıldırım konuşuyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım Ege Ekonomik Forumu'nda konuşuyor.

22 Kasım 2018 Perşembe 10:33
TBMM Başkanı Yıldırım konuşuyor

Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları;

Konu başlığı küresel gelişmeler ve bölgesel değişimler... ABD'de yapılan seçimler sonrasında dünyanın ayarı bozuldu. ABD'nin İran'a yaptırım kararı, Rusya'ya uyguladığı doğrudan ve dolaylı baskı ve yaptırımlar bölgesel gelişmeleri olumsuz yönde etkilemektedir. Bugün 265 milyon insan kendi vatanında yaşamıyor. 70 milyon sığınmacı var. Olayların yoğunlaştığı bölge bizim bölgemiz. Türkiye'nin yanıbaşında olan olaylardan ülkemizin etkilenmemesi söz konusu değil. Dardaki insanlara kucak açıyor, ekmeğimizi paylaşıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 10:33
  1. Binali Yıldırım

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