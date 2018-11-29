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TBMM Başkanı Yıldırım: "(Kıbrıs'ta) İki toplum arasında barışı tesis etmek, Akdeniz'in güvenliğini sağlamak bakımından vazgeçilmezdir. Kıbrıs adasında Rum tarafının uzlaşmaz tutumu, çözümü maalesef zora sokmaktadır."

29 Kasım 2018 Perşembe 17:21
TBMM Başkanı Yıldırım: "(Kıbrıs'ta) İki toplum arasında barışı tesis etmek, Akdeniz'in güvenliğini sağlamak bakımından vazgeçilmezdir. Kıbrıs adasında Rum tarafının uzlaşmaz tutumu, çözümü maalesef zora sokmaktadır."
Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 17:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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