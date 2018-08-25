0553 313 94 23

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, kazayı görünce yaralıların yanına koştu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'dan dönüş güzergahında meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşları görünce, makam aracından inip yanlarına giderek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 17:58
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, kazayı görünce yaralıların yanına koştu

Erzincan'da TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın dönüş güzergahında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yıldırım, kazayı görünce makam aracından inip yanına gittiği yaralılara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Yıldırım, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere geldiği baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Bakacak köyü sakinleri ile bir araya geldikten sonra ilçe merkezine dönüşe geçti. Yıldırım, kendisine eşlik eden konvoy ile ilçeye dönerken Sivas-Erzincan karayolunun Refahiye ilçe merkezi girişindeki kavşakta bir trafik kazası ile karşılaştı.

Onur Yılmaz'ın kullandığı 10 BN 657 plakalı bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu 4 kişinin yaralandığı kazayı gören Yıldırım, makam aracını durdurdu. Kazazedelerin yanına giderek yaralılara ambulansa alınana kadar eşlik eden Yıldırım, ardından bu kişilere ambulansın içinde "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

TBMM Başkanı Yıldırım, kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldıktan sonra makam aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaralanan 4 kişiden sürücü Onur Yılmaz ve kardeşi İsmail Yılmaz, sağlık görevlilerince Refahiye Devlet Hastanesine, Meltem ve Pınar Yılmaz ise Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 17:58
  1. Sivas
  2. Erzincan
  3. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ndiaye'den dikkat çeken paylaşım!
    1. Ndiaye'den dikkat çeken paylaşım!
    2. Kullandığı traktörün altında kalan..
    3. Şifreli sözlerle uyuşturucu satışı!..
    4. Tüketici Mahkemesinden kritik su..
    5. Fenerbahçe Marco Fabian'ı bitirdi!..
    6. Sancaktepe'de başpehlivan Ali Gürbüz!
    7. Darp edilen engelli vatandaş yaşam..
    8. Tramplenden göğüs üstü atladı, 15..
    9. Anahtarını evde unutması pahalıya..
    10. Artık kan bulmak zor olmayacak! Kanı..
    11. Kansere karşı yerli üretim guava! Her..
    12. Papa Francis: İrlanda'da yaşananlar..
    13. Philip Cocu iddialı konuştu: Baştan..
    14. Terör bitti, Mardin halkı keyfini..
    15. Ünlü türkücü hayatını kaybetti
    16. Süleyman Soylu: Ölümlü kaza oranı..
    17. Twitter CEO'su Jack Dorsey'e şok!
    18. İran'da orman yangını: 4 kişi öldü
    19. PKK'ya havadan bomba yağdı! 2'si de..
    20. Samsun’da tabancayla kazara kendini..
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz