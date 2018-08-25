TBMM Başkanı Binali Yıldırım, kazayı görünce yaralıların yanına koştu

Erzincan'da TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın dönüş güzergahında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yıldırım, kazayı görünce makam aracından inip yanına gittiği yaralılara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Yıldırım, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere geldiği baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Bakacak köyü sakinleri ile bir araya geldikten sonra ilçe merkezine dönüşe geçti. Yıldırım, kendisine eşlik eden konvoy ile ilçeye dönerken Sivas-Erzincan karayolunun Refahiye ilçe merkezi girişindeki kavşakta bir trafik kazası ile karşılaştı.

Onur Yılmaz'ın kullandığı 10 BN 657 plakalı bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu 4 kişinin yaralandığı kazayı gören Yıldırım, makam aracını durdurdu. Kazazedelerin yanına giderek yaralılara ambulansa alınana kadar eşlik eden Yıldırım, ardından bu kişilere ambulansın içinde "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

TBMM Başkanı Yıldırım, kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldıktan sonra makam aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaralanan 4 kişiden sürücü Onur Yılmaz ve kardeşi İsmail Yılmaz, sağlık görevlilerince Refahiye Devlet Hastanesine, Meltem ve Pınar Yılmaz ise Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.