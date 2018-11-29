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TBMM Başkanı Yıldırım: "İstersek Asya'yı yeniden dünyanın çekim merkezi yapar, insanlığın umudu haline getirebiliriz."
29 Kasım 2018 Perşembe 16:53
Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 16:53
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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