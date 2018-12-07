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TBMM Başkanı Yıldırım İranlı mevkidaşı Laricani ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım:"Komşuyuz, kardeşiz, asırlardan bu yana beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla İran'ın başına bir iş gelirse biz kendi başımıza gelmiş gibi kabul ediyoruz. Sizin sevinciniz bizim de sevincimizdir"

07 Aralık 2018 Cuma 19:06
TBMM Başkanı Yıldırım İranlı mevkidaşı Laricani ile görüştü

TAHRAN (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye ve İran'ın asırlardan bu yana komşu ve kardeş olduğunu belirterek, "İran'ın başına bir iş gelirse biz kendi başımıza gelmiş gibi kabul ediyoruz." dedi.

Çin ve Kırgızistan temaslarının ardından "Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele konulu Meclis Başkanları Toplantısı"na katılmak üzere Tahran'a gelen TBMM Başkanı Yıldırım, İran'ın başkenti Tahran'da İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan görüşmeden önce kısa bir açıklama yapan Yıldırım, "Komşuyuz, kardeşiz, asırlardan bu yana beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla İran'ın başına bir iş gelirse biz kendi başımıza gelmiş gibi kabul ediyoruz. Sizin sevinciniz bizim de sevincimizdir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Çabahar'daki terör saldırısını kınayarak, saldırıda hayatını kaybedenlerden dolayı başsağlığı diledi.

Laricani de daveti kabul edip geldiği için Yıldırım'a teşekkür ederek, İstanbul'daki Anadolu Ajansı'nın "ev sahibi fotoğraf sağlayıcı" olduğu Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulu'nun da çok iyi geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin APA'da çok önemli bir rolü olduğunu belirten Laricani, bu toplantıda bölgesel meseleleri değerlendirme fırsatı yakaladıklarını dile getirdi.

Laricani, Yıldırım'ın başbakanlığı döneminde iki ülke ilişkilerinin güçlendiğine işaret ederek, bu iyi ilişkilerin devam ettirilmesini istedi.

Yıldırım, Tahran'daki temasları kapsamında Rusya Federasyonu Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ile de bir araya geldi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yarın da Tahran'da Türkiye, İran, Rusya, Çin, Pakistan ve Afganistan meclis başkanları ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla düzenlenecek "Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele konulu Meclis Başkanları İkinci Toplantısı"nda bir konuşma yapacak.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 19:06
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