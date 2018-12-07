THY- Euroleague
0553 313 94 23

TBMM Başkanı Yıldırım İran'da

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye, İran, Rusya, Çin, Pakistan ve Afganistan arasındaki "Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele" konulu Meclis Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Tahran'a geldi

07 Aralık 2018 Cuma 16:23
TBMM Başkanı Yıldırım İran'da

TAHRAN (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İran'ın başkenti Tahran'a geldi.

Çin ve Kırgızistan temaslarını tamamlayan TBMM Başkanı Yıldırım, Tahran Mehrabad Havalimanı'nda Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, İran-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Ali Rıza Beygi ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Yıldırım, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ve Rusya Federasyonu Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ile bir araya gelecek ve ikili temaslarda bulunacak.

Binali Yıldırım yarın da Tahran'da Türkiye, İran, Rusya, Çin, Pakistan ve Afganistan meclis başkanları ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla düzenlenecek "Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele" konulu Meclis Başkanları Toplantısı'nda bir konuşma yapacak.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:23
  1. iran
  2. Meclis Başkanı
  3. Tahran
  4. TBMM
  5. türkiye
  6. yıldırım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da, Çukurova Belediyesinde görevli zabıta memurunun silahlı saldırısı sonucu yaralanan zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu ile zabıta komiseri Habil Aykan hayatını kaybetti.
    1. Adana'da, Çukurova Belediyesinde..
    2. Kevin Hart, Oscar'ın sunuculuğunu..
    3. İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı
    4. Döviz kurları
    5. Sağlık Bakanlığından ikamet genelgesi..
    6. Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
    7. Coca-Cola'da Muhtar Kent, bayrağı..
    8. E-Devlet'ten verilmeye başlayınca..
    9. Malmö Başkanı Hakan Jeppsson hayatını..
    10. Uluslararası Sivil Havacılık Günü
    11. Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı..
    12. Türkiye-ABD ortak açıklaması:..
    13. GÜNCELLEME - Adana'da belediye..
    14. ABD'de istihdam kasımda beklenenden az..
    15. Vezneciler'deki saldırı davasında,..
    16. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    17. Libertadores Kupası'na yoğun güvenlik..
    18. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    19. Ankara'da trafik kazası: 3 ölü
    20. İstanbul'un Afetlere Hazırlık..
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor