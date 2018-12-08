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TBMM Başkanı Yıldırım İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:01
TBMM Başkanı Yıldırım İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

TAHRAN (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir araya geldi.

Çin Meclis Başkan Yardımcısı Çen Zu, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Esed Kayser, Afganistan Ulusal Meclis Başkanı Abdul Rauf İbrahimi ve İran Meclis Başkanı Ali Laricani’nin katılımıyla Tahran’da gerçekleştirilen "Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele konulu Meclis Başkanları İkinci Toplantısı"na katılmak üzere İran'da bulunan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü.

Toplantı arasında gerçekleştirilen görüşmeye, Yıldırım’ın beraberindeki milletvekili heyeti ve İranlı milletvekilleri katıldı.

Binali Yıldırım, Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele konulu Meclis Başkanları İkinci Toplantısı kapsamında, dün İran Meclis Başkanı Ali Laricani ve Rusya Federasyonu Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ile bir araya gelmişti.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 15:01
  1. Binali Yıldırım
  2. iran

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