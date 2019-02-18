TBMM Başkanı Yıldırım, görevinden istifa etti
Meclis Başkanı Binali Yıldırım, görevinden istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti18 Şubat 2019 Pazartesi 23:09
TBMM (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görevinden istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.
Edinilen bilgiye göre Yıldırım, TBMM Başkanlığından istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.
Kumbuzoğlu da istifa dilekçesinin işleme konulması için talimat verdi.
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