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TBMM Başkanı Yıldırım: "Dünya 21. yüzyılın son çeyreğinde girdiği türbülanstan mutlaka çıkmalıdır."

29 Kasım 2018 Perşembe 17:01
TBMM Başkanı Yıldırım: "Dünya 21. yüzyılın son çeyreğinde girdiği türbülanstan mutlaka çıkmalıdır."
Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 17:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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