THY- Euroleague
0553 313 94 23

TBMM Başkanı Yıldırım Çin'de

Meclis Başkanı Binali Yıldırım:- "Çin'i biz de kendimiz için stratejik dost bir ülke olarak görüyoruz"- Çin Başbakanı Li Kıçiang:- "Çin tarafı Türk tarafıyla karşılıklı saygı ve yarara dayalı şekilde iş birliğini daha da derinleştirmeye hazırdır"

04 Aralık 2018 Salı 13:03
TBMM Başkanı Yıldırım Çin'de

PEKİN (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Asya'nın doğu ucunda Çin'in, batı ucunda Türkiye'nin iki stratejik ülke olduğunu belirterek, "Çin'i biz de kendimiz için stratejik dost bir ülke olarak görüyoruz." dedi.

Çin temasları kapsamında başkent Pekin'de bulunan Yıldırım, Congnanhay Devlet Konukevi'nde Başbakan Li Kıçiang ile bir araya geldi.

Yıldırım görüşmede Asya'nın batı ucunda Türkiye'nin, doğu ucunda Çin'in iki stratejik ülke olduğunun altını çizerek, "Tarihi İpek Yolu’nun Asya’nın doğusundan Avrupa’nın merkezine kadar giden güzergahında yer alan önemli iki ülkeden bahsediyoruz. Çin’i biz de kendimiz için stratejik dost bir ülke olarak görüyoruz." diye konuştu.

Çin Başbakanı Li de Çin ve Türkiye’nin yükselen iki piyasa ülkesi ve çok önemli iş birliği ortağı olduğunu vurgulayarak, "Çin tarafı, Türk tarafıyla karşılıklı saygı ve yarara dayalı bir şekilde iş birliğini daha da derinleştirmeye hazırdır. Türk tarafıyla her alanda, her düzeyde etkileşim ve temas kurmaya da hazırdır." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Yıldırım, dün de Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Canşu ile görüşmüştü. Yıldırım yarın da Şaanşi Eyalet Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Hu Hıping ile görüşecek.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 13:03
  1. Çin
  2. Çin Başbakanı Li Kıçiang
  3. ipek Yolu
  4. türkiye
  5. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'nin genç yıldızına dünya devi Real Madrid talip oldu!
    1. Fenerbahçe'nin genç yıldızına dünya..
    2. Yazarımız Dilipak, AA'nın ‘Yılın..
    3. Abiye ve gelinlik fuarı "CNR..
    4. Sicilya Mafyası'nın yeni babası..
    5. Spiker Kübra Eken'i "kasten yaralama"..
    6. Malezyalı iş adamı Low Jho hakkında..
    7. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    8. Vahşet! Sokak köpeğini parçalattı
    9. MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir..
    10. HDP'li 3 vekil, Leyla Güven için 3..
    11. Türk savunma sanayisinde bir ilk! Dev..
    12. Satıp para kazanacaktı, yerlerinde..
    13. "Son 3 virajımız kaldı
    14. ABD'den İran ve Çin'e suçlama
    15. n11pro resmen hizmete başladı
    16. İŞKUR kamuya 70 bin personel alımı..
    17. Erdoğan’dan Latin rüzgârı
    18. Türkiye sınırında Rus yapımı savaş..
    19. Ericsson, Türkiye'yi küresel teknoloji..
    20. "Batı dünyası İslam'ı kaynağından..
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar