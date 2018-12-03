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TBMM Başkanı Yıldırım Çin'de

TBMM Başkanı Binali Yıldırım:- "Bölgesel ve küresel konularda benzer fikirlere sahip iki ülkeyiz. Hükümetler arasındaki ilişkilerin gelişmesine paralel olarak parlamentoların ilişkilerini de geliştirmek, parlamenter diplomasiyi daha etkin hale getirmek ihtiyacı olduğunu düşünüyorum"- Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı Li Canşu:- "Türkiye önemli ve gelişmekte olan bir ülkedir ve yükselen ekonomidir. Öteden beri bağımsız ve egemen bir dış politika izliyor. Uluslararası ve bölgesel konularda önemli rol üst üstlenmektedir"

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:28
TBMM Başkanı Yıldırım Çin'de

PEKİN (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye ve Çin'in bölgesel ve küresel konularda benzer fikirlere sahip iki ülke olduğunu belirterek, "Hükümetler arasındaki ilişkilerin gelişmesine paralel olarak parlamentoların ilişkilerini de geliştirmek, parlamenter diplomasiyi daha etkin hale getirmek ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yıldırım, başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Kongresi'nde Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Daimi Komitesi Başkanı (Meclis Başkanı) Li Canşu ile heyetler arası toplantıda bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında Yıldırım, Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerin olumlu mecrada ilerlemeye devam ettiğine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren konularda önemli kararlar aldıklarını ifade etti.

"Türkiye-Çin ilişkileri köklü bir temele dayanıyor. Asya'nın bir ucunda Çin, diğer ucunda Türkiye yer alıyor. Bölgesel ve küresel konularda benzer fikirlere sahip iki ülkeyiz. Hükümetler arasındaki ilişkilerin gelişmesine paralel olarak parlamentoların ilişkilerini de geliştirmek, parlamenter diplomasiyi daha etkin hale getirmek ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." diyen Yıldırım, bu amaca uygun olarak, her iki ülkenin dostluk grupları arasındaki münasebetlerin başlatılmasında fayda olduğunu dile getirdi.

- "Türkiye, bağımsız ve egemen bir dış politika izliyor"

Li, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin sağlıklı ve hızlı bir şekilde gelişmeye devam ettiğine ve 2015'ten bu yana iki ülke liderlerinin sıklıkla yaptığı görüşmelerin ikili ilişkilerin gelişmesine öncülük ettiğine dikkati çekerek, Şi ve Erdoğan'ın bu ilişkilerin gelişmesine ivme kazandırdığını söyledi.

"Türkiye önemli ve gelişmekte olan bir ülkedir ve yükselen ekonomidir. Öteden beri bağımsız ve egemen bir dış politika izliyor. Kendine uygun bir gelişme yolunu keşfediyor. Uluslararası ve bölgesel konularda önemli rol üst üstlenmektedir. Çin ve Türkiye benzer gelişme sürecinden geçiyor." diyen Li, iki ülkenin uluslararası siyasi ve ekonomik yönetimdeki tutumlarının benzer olduğunun altını çizdi.

Li, iki ülkenin geniş ortak çıkarlara ve parlak bir geleceğe sahip olduğunu, Türk halkının endişelerini desteklediklerini ve buna saygı gösterdiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Çin, Türk tarafının kendi ulusal güvenliğini, istikrarını ve meşru haklarını koruma çabalarını ısrarla destekliyor. Çin, Türk tarafının kendine özgü gelişme yolunda ilerlemesini ısrarla destekliyor. Biz, Çin tarafı olarak, Türk tarafıyla stratejik ve siyasi güveni güçlendirerek, karşılıklı yarara dayalı iş birliğimizi derinleştirmeye hazırız."

Li, ayrıca iki ülkenin yasama organları arasındaki değişimin ikili iş birliğinin önemli bir parçası olduğuna değinerek, ÇUHK ve TBMM arasındaki ilişkileri her düzeyde geliştirmeye, derinleştirmeye ve temasları artırmaya hazır olduklarını söyledi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 14:28
  1. Çin
  2. ÇUHK
  3. TBMM
  4. türkiye

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