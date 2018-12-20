TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü geçişleri) Geçişlere konu olan araçların yeni baştan gözden geçirilmesi lazım."

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20 Aralık 2018 Perşembe 19:04
Günün Özeti
Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 19:04
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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