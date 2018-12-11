TBMM Başkanı Yıldırım: Benim de korumalığımı yapmıştı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, şehit olan Rize Eminyet Müdürü ile ilgili olarak, ""Benim de yakın korumalığımı yapan emniyet müdürümüze Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.11 Aralık 2018 Salı 17:03
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, makamında uğradığı hain saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile ilgili açıklama yaptı. Yıldırım konuşmasında "Benim de yakın korumalığımı yapan emniyet müdürümüze Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.
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