TBMM Başkanı Yıldırım Aliyev ile görüştü
Azerbaycan'da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:59
Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’a gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sarayında basına kapalı gerçekleşen görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çeşitli boyutları ile iki ülke arasındaki işbirliği konularının yanı sıra, Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.
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