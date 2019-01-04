TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım: "Tecrübemizle yaptıklarımız İstanbul için yapacaklarımızın teminatı olacak."

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04 Ocak 2019 Cuma 15:02
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:02
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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