TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: "İstanbul, tarihi, kültürel ve sanatsal kimliğine değer katacak bu eserle çok daha güzel olacak. Bitirildiğinde herkesin merakla ve büyük bir arzuyla geleceği, vakit geçireceği,

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