TBMM Başkanı Şentop'un Rusya'daki temasları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Moskova'da Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı

MOSKOVA (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'nın başkenti Moskova'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı. Şentop, Kızıl Meydan yakınındaki anıta kendisine eşlik eden Türk milletvekili heyetiyle geldi. Anıta çelenk bırakan Şentop, saygı duruşunda bulundu, milletvekilleri de anıt önüne karanfil bıraktı. Şentop, beraberindeki heyetle Kızıl Meydan'da bir süre yürüdükten sonra burada bulunan Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'in mozolesini de ziyaret etti.

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