TBMM Başkanı Şentop'un kabulü Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti. Meclis Başkanı Şentop'un kabulü, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.