TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti
06 Ağustos 2019 Salı 11:45
TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti.
Meclis Başkanı Şentop'un kabulü, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
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