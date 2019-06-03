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TBMM Başkanı Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı

"Bayram, zor günler geçiren dünyamızın, insanlığın barışına katkı sağlayacak, İslam dünyasından yayılacak bir sevgi ve huzur rüzgarına vesile olacaktır inşallah"

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:28
TBMM Başkanı Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bayram, zor günler geçiren dünyamızın, insanlığın barışına katkı sağlayacak, İslam dünyasından yayılacak bir sevgi ve huzur rüzgarına vesile olacaktır inşallah." ifadesini kullandı.

Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan ayının sonuna gelindiğini belirtti.

Oruç ve diğer ibadetlerle maneviyatların tazelendiğini, yardımlaşma, paylaşma, kardeşlik, dostluk duygularının yeniden güçlendirildiğini vurgulayan Şentop mesajında, "Kardeşimizin derdiyle hemdert olmaya, elimizden geldiği kadar elemleri, acıları, ihtiyaçları gidermeye çalıştık. Yeni bir gönül dünyasıyla geleceğe şevkle, azimle ve ümitlerle yöneldik.  Nihayet bayrama ulaştık." değerlendirmesine yer verdi.

Bayramların milli birlik ve beraberliği pekiştirmek, kardeşlik ahdini yenilemek, insanların birbirini sevmesi ve gözetmesi için bir vesile olduğunu kaydeden Şentop, şöyle devam etti:

"Zor günler geçiren dünyamızın, insanlığın barışına katkı sağlayacak, İslam dünyasından yayılacak bir sevgi ve huzur rüzgarına bayram bir vesile olacaktır inşallah. Başta sınır boylarında, sınır ötesinde, ülkemizin ve milletimizin emniyeti için hayatını ortaya koyan güvenlik güçlerimizin, değerli mesai arkadaşlarımın, kıymetli milletvekillerimizin, aziz milletimin bütün fertlerinin ve bütün dünya Müslümanlarının bayramını tebrik ediyorum. Bayramın insanlık için barış ve huzur kapısını aralamaya bir vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum.  Hepinizi gönülden selamlıyorum."


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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:28
  1. Ramazan Bayramı
  2. TBMM
  3. TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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