TBMM Başkanı Şentop'tan parlamento muhabirlerine iftar

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Demokrasimiz, hepimizin ortak çabasıyla inşa ettiğimiz bir kazanım olduğu gibi hepimizin ortak hassasiyetle korunmasına ve gelişmesine gayret göstermemiz gereken bir değerdir. Bu konuda medyanın bugüne kadar gösterdiği çabayı elbette takdir ediyorum." dedi.

Şentop, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle parlamentoda görev yapan basın mensupları onuruna TBMM Tören Salonu'nda iftar verdi.

Gazetecilerle güzel bir akşamda, güzel bir vesileyle bir araya geldiklerini belirten Şentop, "İçinde bulunduğumuz yapı, başlangıcının 100. yılını 10 gün önce Samsun'da kutladığımız milli mücadeleyi yöneten, yürüten ve sonuca ulaştıran bir merkez. Aynı zamanda 143 yıllık parlamento geleneğimizin son ve en olgun halinin tecessüm ettiği mekan. Bu bakımdan, tarihe tanıklık eden ve hatta o tarihi bizzat yapan bir yerdeyiz." diye konuştu.

Gazetecilerin yarış içinde olduğunu, en çarpıcı haberi, en hızlı şekilde okurlarına, izleyicilerine ve takipçilerine ulaştırmayı amaçladıklarına işaret eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan daha doğal bir şey olamaz ancak bunu yaparken demokrasimizin, kurumlarımızın ve siyasetin itibarının korunmasına da hep beraber dikkat etmek zannederim ki kamu yararına bir hassasiyet olur. Elbette bizim yaptığımız her işten, aldığımız her karardan sizler memnun değilsiniz, bunları sevinçle karşılıyor değilsiniz. Biz de sizin yaptığınız her haberden hoşnutuz diyemeyiz. Demokrasi dediğimiz de işte tam budur. Demokratik düzenin temel şartlarından olan ifade özgürlüğünü zedelemeden bazı hususlarda dikkatli olmak lüzumuna işaret etmek isterim."

Siyaseti ve siyasetçiyi eleştiren haberlerin, okurlar ve izleyiciler nazarında karşılığının yüksek olduğuna değinen Şentop, "Bu noktada eleştirilerin, eleştirel haberlerin hepimizin ortak değeri olan yüce Meclisin saygınlığına ve siyaset kurumunun itibarına halel getirmemesi arzu edilir. Doğru bilgiye ulaşmak konusunda iletişim sorunu çekilmeyen bir siyasetçi olarak bundan sonra da kapılarımın sizlere her zaman açık olduğunu da bu vesileyle belirtmiş olayım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin köklü bir parlamento, ayrıcalıklı bir müzakere geleneği olduğuna dikkati çeken Şentop, "İlk parlamentomuz açıldığında, Avrupa ülkelerinin bir kısmında böyle bir kurum bulunmuyordu. Kesintilere uğrasa da Cumhuriyet döneminde büyük çabayla inşa ettiğimiz ve bu noktaya getirdiğimiz değerli bir demokrasi tecrübemiz var ve kanaatimce Türkiye'nin birçok değeri yanında demokrasisi, sahip olmaktan en çok gurur duyduğumuz bir kazanımdır." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin, 170 yılı aşan seçim, 143 yıllık bir parlamento geleneğine sahip olduğunun altını çizen Şentop, şunları söyledi:

"Basın tarihimiz de aşağı yukarı aynı süreçte olgunlaşıp bugüne kadar gelmiştir. Dolayısıyla parlamento geleneğimizle basın geleneğimizin eş zamanlı oluştuğu söylenebilir. Bu bakımdan modern siyasetimiz ve basın hayatımız birçok bakımdan daima iç içedir. Demokrasimiz, hepimizin ortak çabasıyla inşa ettiğimiz bir kazanım olduğu gibi, hepimizin ortak hassasiyetle korunmasına ve gelişmesine gayret göstermemiz gereken bir değerdir. Bu konuda medyanın bugüne kadar gösterdiği çabayı elbette takdir ediyorum fakat bundan sonrası için de üzerimize birçok görev düşmektedir. Bu görevlerin yerine getirilmesi konusunda elinizden geleni yaptığınızı görmekten memnuniyet duyuyorum."

Şentop, özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi gerçekleşirken basın yayın organlarının demokrasiden yana takındıkları tavrın takdire şayan olduğunu vurguladı.

Meclisin gazi unvanının, hem milli mücadelenin karargahı olması hem de 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilerin bombalarına maruz kalmasından geldiğini anlatan Şentop, "15 Temmuz'un o karanlık gecesini aydınlatan demokratik tavrın, milli iradeyi esas alan direnişin önemli bir parçası olduğu için basın mensuplarımıza ve medyamıza buradan bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Demokrasinin temelinin çok seslilik olduğunu ifade eden Şentop, şöyle konuştu:

"Bu noktada çok sesli ve özgür bir basının demokratik sistemin korunması ve güçlendirilmesi için son derece önemli bir işlev gördüğü muhakkaktır. Coğrafyamız başta olmak üzere dünyada gündemin çok hızlı değiştiği göz önüne alındığında, toplumumuzun doğru ve hızlı bir şekilde haberdar edilmesinin lüzumu ortaya çıkar. Bu konuda, basının yüklenmiş olduğu toplumu doğru bilgilendirme görevinin ne kadar değerli ve önemli olduğunun farkındayız."

- "TBMM'nin açılışının 100. yılı çok önemli"

Kişilerin, toplumların, milletlerin ve kurumların tarihlerinde bazı yılların sembolik değerleri bulunduğunu, bu yılların, diğer yıl dönümlerinden daha özel kutlamalara sahne olduğunu belirten Şentop, "Bu yıl Milli Mücadelenin başlangıcının 100. yılı. 2020 yılı da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılı olacak. Yalnızca milli tarihimiz için değil, Türk ve İslam dünyasının tamamı için Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılı çok önemli." diye konuştu.

Bu nedenle gelecek yılın Türkiye, demokrasi ve herkes için özel bir anlamı bulunduğuna işaret eden Şentop, "Yapacağımız hazırlıklarla, özel kutlama takvimimizle Gazi Meclisimizin hürriyet ve istiklalimizin merkezi olduğunu bir kez daha göstereceğiz. Türkiye'yi ve Türk milletini ebediyete kadar yaşatmak için büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğimizi bütün dünyaya tekrar ilan edeceğiz. İnşallah gururla anlatacağımız güzel etkinlikler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Son günleri idrak edilen ramazan ayının sağlık, sıhhat ve huzur içinde bayrama erişmesini temenni eden Şentop, şunları kaydetti:

"Şimdiden mübarek Kadir gecenizi ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. İnşallah huzur ve barış içinde bir bayram geçiririz. Bugün ayrıca, ümmü'l-bilad-beldelerin anası olarak bilinen, Türk ve İslam dünyasının kalbi, dünyadaki bütün şehirlerin şahı olan İstanbul'un fethinin 566. yılı. Milletimize ve İslam alemine kutlu olsun. Sizlere, yaptığınız zor işte başarılar diliyor davetimize icabet ederek yüce Meclisin çatısı altında düzenlediğimiz iftar programımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum."

Programa, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile AA Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez de katıldı.