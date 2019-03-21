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TBMM Başkanı Şentop'tan nevruz mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 21 Mart Nevruz Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

21 Mart 2019 Perşembe 14:39
TBMM Başkanı Şentop'tan nevruz mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, binlerce yıllık geleneğe dayanan, her bölgenin rengini yansıtan nevruzun, kutlandığı coğrafyanın dünyaya sunduğu en güzel evrensel mesajlardan biri olduğunu bildirdi.

Şentop, 21 Mart Nevruz Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Nevruz Günü'nün, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar çok geniş bir coğrafyada yerel renk ve inançlarla kutlandığını, doğadaki dirilişle birlikte bayram sevincini ve coşkusunu yaşattığını, insana dair en güzel umutları temsil ettiğini belirtti.

Dünya Nevruz Günü'nün, 2009'da Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Pakistan, Özbekistan ve Türkiye'nin ortak başvurusuyla UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne alındığını hatırlatan Şentop, bunun, farklı diller konuşan, farklı dinlere inanan ve farklı etnik kökenlerden gelen toplumlar arasında kültürel diyalog, saygı ve anlayış ortamının geliştirilmesi çalışmalarına son derece olumlu bir katkı olduğunu ifade etti.

Şentop, kış mevsiminin ardından bahara kapı aralayan nevruzun, temsil ettiği dirilişin, barışın ve kardeşliğin habercisi olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Binlerce yıllık geleneğe dayanan, her bölgenin rengini yansıtan nevruz, kutlandığı coğrafyamızın dünyaya sunduğu en güzel evrensel mesajlardan biridir. Nevruz Günü vesilesiyle ortak kültür coğrafyamızı paylaştığımız Orta Asya, Mezopotamya ve bugünün bayram olarak kutlandığı coğrafyaların bütün halklarına barış, refah, esenlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum."

 

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:39
  1. 21 Mart Nevruz Günü
  2. barış
  3. Diriliş
  4. kardeşlik
  5. TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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