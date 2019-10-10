TBMM Başkanı Şentop'tan NATO ülkelerine çağrı: Yanımızda olun TBMM Başkanı Mustafa Şentop, NATO ülkelerinden Türkiye'nin yanında olmalarını beklediklerini vurguladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Barış Pınarı Harekâtı Türkiye'nin Hacı Bayram Camii'nde kılınan sabah namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin NATO'nun en sadık üyesi olduğunu belirten Şentop, "Türkiye'nin güvenliği aslında NATO'nun güvenliği olarak telakki edilmelidir. Türkiye terör saldırısına maruz kaldığında, NATO ülkelerinden, müttefiklerimizden beklentimiz Türkiye'nin yanında yer almaları." ifadelerini kullandı.

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