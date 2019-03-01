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TBMM Başkanı Şentop’tan Lozan açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Rahmetli Erbakan hoca da Lozan için bir ’devre arası’ derdi.

01 Mart 2019 Cuma 21:06
TBMM Başkanı Şentop’tan Lozan açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Rahmetli Erbakan hoca da Lozan için bir ’devre arası’ derdi. Dünyadaki meseleler 1. Dünya Savaşı’nı sona erdiremediği tartışmalar masada halledilememiş, ertelenmiştir. Türkiye bu anlamda 100 yıl öncesine kadar çok daha imkanlara sahip bir durumda. Nüfus ve ekonomik, siyasi istikrar açısından bu durumda” dedi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valiliği yeni Adliye Sarayı ile kabristan ziyaretinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden düzenlenen Trakya Tohum A.Ş. kuruluş törenine katılarak çeşitli açıklamalarda bulundu. Şentop yaptığı konuşmasında,"Zor bir dönemden geçiyoruz. İnsanlar doğarken, nasıl annesini babasını doğduğu şehri seçemiyorsa tarih olarak da doğacağı zamanı şartları seçemiyor. Dünyanın yeniden şekilleneceği bir dönemin başlangıcındayız. Bu kronolojik olarak ta çok anlamlı ve 21. yüzyılın başındayız. 3’üncü bin yılın başındayız dünyada, 20. yüzyılda ortaya konulan siyaset, ekonomi ve sosyolojide ortaya konulan teoriler ve paradigmalar, sona erdi. Dünyanın bugünkü çalkantısının sebepleri bu. Aslında bu yeni sona ermedi, bir takım uzatmaları oynadık yüzyıl boyunca. 21. yüzyılın başlarındaki o iki büyük savaş dünyada aslında bazı paradigmaların sona erdiğini gösteriyordu uzadı. Lozan’la ilgili İsmet İnönü’nün bir röportajında ’Türkiye’ye 100 yıl kazandırdık’ diye bir ifade kullanıyor. Lozan’da işimizi bitirdik, hallettik, bir anlaşma çıkarttık demiyor. 100 yıl kazandırdık diyor. Bu bir erteleme anlamına geliyor. Rahmetli Erbakan hocada Lozan için bir ’devre arası’ derdi. Dünyadaki meseleler 1. Dünya Savaşı’nı sona erdiremediği tartışmalar masada halledilememiş, ertelenmiştir. Ertelendiği içinde 2. Dünya Savaşı çıkmıştır, orada da çözülememiştir. 100 yıl bu sorunların rafa kaldırıldığı, yeniden gündeme getirildiği bir süreçtir. Şimdi bizim bugün Türkiye olarak etrafımızda birçok sorunla ilgili olarak tartıştığımız her şey 100 yıl öncesinin sorunlarıdır. Bir milim bile mesafe alamadığımız birçok sorun var bunların arasında. Ama bu bir taraftan da dünyada siyasette ekonomide, sosyal hayatta paradigmaların çöktüğü yeni paradigmaların ortaya çıkacağı bir dönemin başlangıcı" dedi.



“Türkiye bu anlamda 100 yıl öncesine kadar çok daha imkanlara sahip bir durumda”


Şentop konuşmasının devamında,“Herkes aslında pozisyon alma, pozisyon kurma için mücadele ediyor. Türkiye bu anlamda 100 yıl öncesine kadar çok daha imkanlara sahip bir durumda. Nüfus ve ekonomik, siyasi istikrar açısından bu durumda. 200 yıldır gerileyen bir devletin nihayetinde masaya oturduğu bir dönemli Lozan, 1. dünya savaşı sonrası. Türkiye bir çok bakımdan o günün şartlarına göre hamdolsun daha iyi imkanlara sahip. Bu imkanları bir arada tutup organize edip Türkiye’nin en büyük menfaatini sağlayan bir noktaya kanalize etmemiz lazım” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Trakya Tohum A.Ş’nin protokolü imzalayarak ailesinin bulunduğu eve geçerek ailesini ziyaret etti. Şentop daha sonra Ticaret ve Sanayi Odasında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 21:06
  1. doğa

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