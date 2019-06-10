TBMM Başkanı Şentop'tan İzlandalı mevkidaşına mektup
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzlanda Parlamentosu Başkanı Sigfusson’amektup yazarak, A Milli Futbol Takımı'na yönelik saygısızlığın kabul edilemez olduğunu belirtti.10 Haziran 2019 Pazartesi 18:35
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzlanda Parlamentosu Başkanı Steingrimur J. Sigfusson’a yazdığı mektupta, A Milli Futbol Takımı'na yönelik saygısızlığın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Dostane ilişkilerin yaralanmaması adına gereğini yapacağınızı ümid ederim." İfadesini kullandı.
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