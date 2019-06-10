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TBMM Başkanı Şentop'tan İzlandalı mevkidaşına mektup

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzlanda Parlamentosu Başkanı Sigfusson’amektup yazarak, A Milli Futbol Takımı'na yönelik saygısızlığın kabul edilemez olduğunu belirtti.

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:35
TBMM Başkanı Şentop'tan İzlandalı mevkidaşına mektup

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzlanda Parlamentosu Başkanı Steingrimur J. Sigfusson’a yazdığı mektupta, A Milli Futbol Takımı'na yönelik saygısızlığın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Dostane ilişkilerin yaralanmaması adına gereğini yapacağınızı ümid ederim." İfadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:35
  1. TBMM Başkanı Mustafa Şentop
  2. İzlanda Parlamentosu Başkanı Steingrimur J. Sigfusson
  3. İzlanda
  4. Türkiye
  5. A Milli Takım
  6. mektup

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  • Ali FarrahAli Farrah13 dk önce
    Ne ekersen onu bicersin sen fransa milli marsinda milleti isliklattirirsan senin de oyuncunun agzina tuvalet fircasi sokarlar

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