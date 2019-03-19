TBMM Başkanı Şentop’tan CHP’li Gürkan’a taziye ziyareti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, dün annesini kaybeden CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a taziye ziyaretinde bulundu.19 Mart 2019 Salı 13:10
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, dün annesini kaybeden CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a taziye ziyaretinde bulundu. Şentop, Edirne’nin İpsala ilçesindeki cenaze törenine katıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün hayatını kaybeden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın annesi Ümmüş Gürkan’ın cenazesine katıldı. Edirne’nin İpsala ilçesinde bulunan Alacamustafapaşa Camisi’nde kılınan cenaze namazına katılan Şentop, Gürkan’a taziye dileklerinde bulundu. Anne Gürkan’ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İpsala Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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