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TBMM Başkanı Şentop'tan 15 Temmuz değerlendirmesi (1)

Meclis Başkanı Mustafa Şentop:- "FETÖ ile mücadelenin büyük ölçüde başarılı olduğunu düşünüyorum. Ana hatlarıyla konunun birçok yerde anlaşıldığını hissediyor ve görüyorum. Türkiye bu anlamda başarılı bir mücadele yürüttü"- "Bütün halk hareketleri hep siyasi iktidarlara, yönetimlere, hükümetlere karşı olmuştur. İlk defa dünya tarihinde bir halk hareketi, hükümete, siyasi iktidara sahip çıkmak üzere yapılmıştır. Bu bakımdan da benzersiz bir harekettir"- "FETÖ'nün birinci ve en büyük hedefi şüphesiz Türkiye'dir. Fakat tek hedefi Türkiye değildir"

12 Temmuz 2019 Cuma 11:03
TBMM Başkanı Şentop'tan 15 Temmuz değerlendirmesi (1)

TBMM (AA) - ALİ KEMAL AKAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, FETÖ ile mücadelenin büyük ölçüde başarılı olduğunu düşündüğünü belirterek, "Ana hatlarıyla konunun birçok yerde anlaşıldığını hissediyor ve görüyorum. Türkiye bu anlamda başarılı bir mücadele yürüttü." dedi.

Şentop, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002'den bu yana Türkiye'de büyük bir değişim yaşandığını, özellikle vesayetçi anlayışı tasfiye etmek üzere büyük bir gayret gösterildiğini dile getiren Şentop, nihayetinde de 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe teşebbüsü ile karşılaşıldığını söyledi.

Aynı terör örgütünün 17-25 Aralık 2013'te hükümet darbesi teşebbüsünde bulunduğuna işaret eden Şentop, örgütün bunda da başarılı olamadığını belirtti.

Şentop, "2002'den 2016'ya kadar olan süreç içerisinde Türkiye'deki vesayetçi anlayışın adım adım tasfiye edildiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

15 Temmuz'un, Türkiye'de fiilen darbe dönemini sona erdirdiğinin altını çizen Şentop, bu olayda milletin anayasal düzene, demokrasiye sahip çıkmasının, siyasi iktidara sahip çıkmasının ayrı bir önem taşıdığını anlattı.

Dünya tarihinde de 15 Temmuz'un önemli bir yer tuttuğunu belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Bütün halk hareketleri, hep siyasi iktidarlara, yönetimlere, hükümetlere karşı olmuştur. Dünya tarihinde ilk defa bir halk hareketi, hükümete, siyasi iktidara sahip çıkmak üzere yapılmıştır. Bu bakımdan da benzersiz bir harekettir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2002'de başlayan siyasi hareketin, "devlet ile millet bütünleşmesini", "milletin değerlerini devletin değerleriyle özdeşleştirmeyi" sağlamayı hedeflediğini aktaran Şentop, bunun sağlandığını da 15 Temmuz'da gördüklerini ifade etti.

- "15 Temmuz, FETÖ'nün neler yapabileceğini gösterdi"

Meclis Başkanı Şentop, 15 Temmuz'un, FETÖ'nün neler yapabileceğini de gösterdiğini söyledi.

17-25 Aralık teşebbüsü ve sonrasında yaşanan gelişmeleri yurt dışında anlatabilmenin kolay olmadığını ifade eden Şentop, 15 Temmuz olduktan sonra bu örgütün kendi amaçları için neler yapabileceğini, neleri göze alacağını, ne kadar gözü kara hareket edebileceğini herkese gösterdiğini vurguladı.

"Şu bağlam çok önemli; FETÖ'nün birinci ve en büyük hedefi şüphesiz Türkiye'dir. Fakat tek hedefi Türkiye değildir." diyen Şentop, parlamenter diplomaside buna işaret ettiğini ve bu konunun üzerinde durduğunu anlattı.

FETÖ'nün, dünyada birçok ülkede, siyasi iktidarları ele geçirmek, yönlendirmek, kontrol altında tutmak, siyasi istikrarsızlıklar ortaya çıkarmak için kendine göre bir eylem planının bulunduğuna dikkati çeken Şentop, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş ülkeleri ikaz ederken, sadece 'Türkiye'de böyle bir darbe teşebbüsü oldu, bunu yapanları ülkenizde barındırmayın, bize verin yargılayalım gibi.' bir yaklaşımımız olmuyor. Bununla beraber 'Türkiye'de yaşanan bu darbe teşebbüsü, siyasi iktidara, anayasal düzene karşı kalkışmanın benzerleri başka ülkelerde de olabilir. Sizin ülkeleriniz de bu anlamda tehdit altında. Bu yeni jenerasyon bir örgüttür. Bu uluslararası bir terör örgütü, bir istihbarat örgütü gibi çalışan bir örgüttür' ikazında da bulunuyoruz."

Şentop, Türkiye'den başka ülkelere giden FETÖ militanlarının, gittikleri ülkelerin çocuklarını, kendi örgütlerine mensup birisi olarak, örgüt militanı olarak yetiştirdiklerine dikkati çekerek, bu uyarılarını da dost ve kardeş ülkelerin siyasetçilerine anlattıklarını söyledi.

- "FETÖ ile uluslararası bir mücadele yürütülmeli"

Meclis Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gittiği ülkelerin devlet başkanlarına FETÖ'ye ilişkin anlattıkları ve bu konudaki çağrıları ile Dışişleri Bakanlığı diplomatlarının faaliyetlerinin büyük ölçüde karşılık bulunduğunu ifade etti.

FETÖ konusunda birçok ülkede önemli adımlar atıldığını dile getiren Şentop, FETÖ'nün bazı ülkelerde terör örgütü olarak kabul edildiğini, FETÖ'ye ait kuruluşların, okulların kapatıldığını belirtti.

Şentop, bu örgütle, uluslararası bir mücadele yürütülmesi gerektiğinin de altını çizdi.

TBMM Başkanı Şentop, "FETÖ ile mücadelenin büyük ölçüde başarılı olduğunu düşünüyorum. Ana hatlarıyla konunun birçok yerde anlaşıldığını hissediyor ve görüyorum. Türkiye bu anlamda başarılı bir mücadele yürüttü." açıklamasını yaptı.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:03
  1. 15 Temmuz
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Fetullahçı Terör Örgütü
  5. TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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