TBMM Başkanı Şentop’dan başsağlığı mesajı TBMM Başkanı Mustafa Şenptop, sosyal medya hesabından şehit askerler ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şenptop, sosyal medya hesabından şehit askerler ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hakkari ve Suriye’nin Azez bölgesinde terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan 4 asker için resmi Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Şentop, “Hakkari’de ve Suriye’nin Azez bölgesinde terör örgütünün saldırılarında 4 askerimizin şehit olduğunu, bir askerimizin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize rahmet, yaralı askerimize şifa, şehitlerimizin ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

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