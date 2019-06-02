TBMM Başkanı Şentop, üniversite öğrencileriyle sahur yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, üniversite öğrencileriyle birlikte sahur yaptı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda Şentop, öğrencilerle sohbet edip birlikte sahur yemeği yedi. Programa, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve öğrenciler katıldı.

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