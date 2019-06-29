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TBMM Başkanı Şentop : “Türkiye tarihi ve geçmişi ile iftihar eden insanların ülkesidir”

Kuzey Makedon’da düzenlene 5.

29 Haziran 2019 Cumartesi 18:52
TBMM Başkanı Şentop : “Türkiye tarihi ve geçmişi ile iftihar eden insanların ülkesidir”

Kuzey Makedon’da düzenlene 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nin açılış töreninde konuşma yapan TürkiyeBüyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentıop, “Türkiye tarihi ve geçmişi ile iftihar eden insanların ülkesidir. İftiharımızın iki sebebi vardır, öncelikle bizler geçmişinde ancak cesaretle kazanılacak zaferlere sahip bir milletin mensuplarıyız” dedi.


TürkiyeBüyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin (İBU) ev sahipliğini yaptığı 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasına Bu kongrenin daha önce başka pek çok önemli ülkede düzenlendiğini ve bu sene de Üsküp’te düzenleniyor olmasının doğru bir tercih olduğunu vurgulayarak başlayan Şentop, “ Kanaatimce Üsküp bugün tarihinin en önemli günlerinden birini yaşamaktadır. 20 ülkeden sosyal bilimlerin farklı disiplinlerine mensup olmak üzere 466 bildiri ve bunu sunacak 450 civarında akademisyen, alanlarında uzman isimler çeşitli görüş alışverişlerinde bulunacaklar,çalışmalar yürütecekler” ifadelerini kullandı.


“Küresel ölçekte huzursuzluklar birlikte yaşama iklimini zehirlemektedir”


Soğuk savaşın bitmesinden sonra dünyanın yalancı bir iyimserliğe kapıldığını belirten Şentop, “ Fakat bu iyimserlik gerçekleşmedi. Dünyanın bütün bölgelerinde etnik ve inanç temelli çatışmaların ortaya çıktığını gördük. MaalesefBalkan coğrafyası da bundan nasibini almıştır.Bugün dünyada soğuk savaş düzeninin, iki kutuplu düzenin yerini kutupsuz bir belirsizliğe bıraktığını bunun da yeni güç mücadelelerine yol açtığını görüyoruz. Bir yanda küresel ölçekte huzursuzluklar diğer yandan yükselen yabancı düşmanlığı ve buna dayalı çatışmalar insanlığın ortak geleceğini tehlike altına sokmakta birlikte yaşama iklimini zehirlemektedir” şeklinde konuştu.


“Ötekileştirici dışlayıcı ve düşmanlaştırıcı bir söylemin yükseldiğini esef ile görmekteyiz”


Mevcut siyasi iklimde dünyanın pek çok noktasında başta demokrasi olmak üzere pek çok önemli değerin aşındırıldığını belirten Şentop, “ Bugün dünyada demokrasi, çoğulculuk, bir arada yaşama, farklılıklara saygı diye özetleyebileceğimiz değerlerin aşındığını, ötekileştirici dışlayıcı ve düşmanlaştırıcı bir söylemin yükseldiğini esef ile görmekteyiz. Bu durum insanlık için tehlikeli ve bir an evvel durdurulması gereken bir tehdittir. Bu tehdidin ortadan kaldırılması da insanlığın ortak görevidir” ifadelerini kullandı.


Yakın zamanda dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan terör saldırılarını hatırlatan Şentop, “ Terörün ve sivillere yönelik şiddetin din ile, etnik aidiyetle veya bir ideoloji ile meşrulaştırılması mümkün değildir. Bu saldırıları ve benzerlerini şiddetle kınamak ve onların karşısında durmak hepimiz için büyük bir insanlık borcudur” dedi.


“Türkiye tarihi ve geçmişi ile iftihar eden insanların ülkesidir”


Tarihte yaşanan bazı durumları bazı devletlerin kendi menfaatlerince ideolojilerinin malzemesi yaptığını belirten Şentop, “ Tarihin bu yanlış ve çarpık kullanımının muhatabı maalesef kimi zaman Türkiye olmaktadır. Türkiye tarihi ve geçmişi ile iftihar eden insanların ülkesidir. İftiharımızın iki sebebi vardır, öncelikle bizler geçmişinde ancak cesaretle kazanılacak zaferlere sahip bir milletin mensuplarıyız. İkinci olarak bizler tarihin çeşitli dönemlerinde birlikte yaşadığı halklara karşı insani tavırların dışına çıkmayan bir tavır sergilemiş, birlikte yaşadığı halklara zorbalık ve soykırım yapmamış bir milletin çocuklarıyız” şeklinde konuştu.


Bunun aksi yönünde iddialarda bulunan ülkelerin Türkiye’nin dostu olmadığını belirten Şentop, “Zaman zaman bu iddiaları dile getiren ülkelerin kendi uzak ve yakın geçmişlerinde pek çok sorunlu dönem ve hadise olduğunu da şaşkınlık ile müşahade ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 18:52
  1. bilim
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