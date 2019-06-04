TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da bayramlaştı

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Biz burada çok güzel şartlarda bayram yaparken sınırlarımızda, sınır içerisinde ve sınır ötesinde milletimizin, vatandaşlarımızın güvenliği için canını feda etmeyi göze alan güvenlik güçlerimizin operasyonları var. Bu faaliyetleri, bu fedakarlıkları sayesinde biz burada rahat bir şekilde bayram yapıyoruz." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ Valiliği tarafından Sahil Dolgu Alanı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Şentop, burada vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayram namazını Diyarbakır'da kıldığını ifade eden Şentop, Diyarbakırlıların selamlarını Tekirdağlılara iletti.

Güvenlik güçlerinin fedakarlıklarıyla güzel bir bayram geçirildiğini anlatan Şentop, "Biz burada çok güzel şartlarda bayram yaparken sınırlarımızda, sınır içerisinde ve sınır ötesinde milletimizin, vatandaşlarımızın güvenliği için canını feda etmeyi göze alan güvenlik güçlerimizin operasyonları var. Bu faaliyetleri, bu fedakarlıkları sayesinde biz burada rahat bir şekilde bayram yapıyoruz. Sınır boylarında, sınır içinde sınır ötesinde milletimizin emniyeti güvenliği için koşturan güvenlik güçlerimize yardım etsin, muzaffer eylesin. Operasyonlar sırasında geçtiğimiz son birkaç gün içerisinde şehit olan güvenlik güçlerine mensup kardeşlerimiz, vatandaşlarımız var onlara rahmet diliyoruz. Ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Gazilerimize de en kısa zamanda şifalar niyaz ediyoruz.'' diye konuştu.

Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albayrak Şahin Karakaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



