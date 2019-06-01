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TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da

01 Haziran 2019 Cumartesi 19:46
TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'i makamında ziyaret etti.

Çetin ve AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Ercan Üçel, belediye binası önünde karşıladığı Şentop'a çiçek takdim etti.

Şentop, Kapaklı ilçesine yapılacak projeler hakkında Çetin'den bilgi alıp, çıkışta şeref defterini imzaladı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Şentop, Mustafa Çetin ile uzun zamandır siyasette birlikte çalıştıklarını belirterek, "Ramazan ayının son günlerini Tekirdağ için ayırmıştım. Bu sebeple bugün başkanımızı ziyarete geldim. Birlikte Kapaklı'nın meselelerini konuştuk. Daha önceden de zaten bu sorunları biliyoruz. Bunlarla ilgili birlikte hızlı bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah en kısa zamanda kısım kısım bunları gerçekleştirme fırsatı bulacağız. Ben şimdiden vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Mustafa Şentop, yeni görevinde Çetin'e başarılar diledikten sonra ilçeden ayrıldı.




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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 19:46
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