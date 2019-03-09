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TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasının verdiği yemekte yaptığı konuştu.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:34
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Tekirdağ ülke ekonomisine katkı bakımından değerli sayılacak ilk beş içerisinde. Bunların arasında İstanbul gibi, Ankara, İzmir gibi nüfusu katbekat üzerinde illerimiz var ama yine bu ilk 5'in içerisinde Tekirdağ'ı her zaman farklı parametrelerde görüyoruz." dedi.

Şentop, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasının, bir otelde verdiği yemekte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tekirdağ'a, Rumeli'ye, Trakya'ya bir teveccüh olarak kendisini TBMM Başkanlığı'na aday gösterdiğini belirterek, kendisine destek veren milletvekillerine de teşekkür etti.

Daha çok hizmet üretebilmek için daha büyük gayret göstereceklerini belirten Şentop, Tekirdağ'ın da hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Tekirdağ'ın sanayi, turizm, ticaret, tarih, ulaşım bakımından birçok şehirde bulunmayan potansiyel barındırdığını dile getiren Şentop, "Esas meselemiz bu potansiyelleri, gücü, hacmi nispetinde bunları şehrimiz için bir imkana çevirmek, uygulamaya koymak. Eski tabirle kuvvete, fiile döndürebilmek, esas meselemiz bu. Bugüne kadar bir gayret gösterdik şimdi imkanlarımız daha da arttı. Hep beraber çok daha fazla gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın potansiyelleri bakımından ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tekirdağ ülke ekonomisine katkı bakımından değerli sayılacak ilk beş içerisinde. Bunların arasında İstanbul gibi, Ankara, İzmir gibi nüfusu katbekat üzerinde illerimiz var ama yine bu ilk 5'in içerisinde Tekirdağ'ı her zaman farklı parametrelerde görüyoruz. Bizim bu potansiyeli Tekirdağ'ın faydasına, burada yaşayan insanımızın faydasına çevirmemiz lazım. Bunun altyapısını kurmamız lazım. Bu bakımdan ben her anlamda desteklerinizi istiyorum, bekliyorum. Proje üreterek çalışacağız. Tekirdağ'ı, Çorlu'yu, Türkiye'nin en güzide şehri haline getireceğiz hep beraber. Cumhurbaşkanımızın Tekirdağ'a bir teveccühüdür. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi 24 Haziran seçimleridir. 24 Haziran seçimlerinde burada vatandaşlarımızın göstermiş olduğu teveccüh bir karşılık buldu. Tekirdağ'da birlik ve beraberlik içerisinde Tekirdağ'ı, Çorlu'yu daha iyi yerlere taşımak için hep beraber gayret göstereceğiz. Sizlerin bu anlamda ferasetini talep ediyorum. Bundan sonra da hep beraber çalışacağız."

Konuşmaların ardından Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, Şentop'a hediye takdim etti. Şentop da TBMM ambleminin bulunduğu çiniyi Volkan'a hediye etti.

Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırılı da Şentop'a Yeşilay Haftası dolayısıyla bileklik verdi.

 

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:34
  1. Tekirdağ
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Ankara
  5. Şentop
  6. TBMM
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