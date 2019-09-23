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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani ile görüştü

Kazakistan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani ile bir araya geldi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:47
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis Heyeti, Kazakistan’ın Başkenti Nursultan’da Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani ve Afganistan Meclis Heyeti ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı için gittiği Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da temaslarını sürdürüyor. Temasları kapsamında Pakistan Senato Başkan Yardımcısı Saleem Mandviwalla’yı kabul eden Şentop sonrasında, Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani ve Afganistan Meclis Heyeti ile bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:47
  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop
  2. Meclis Heyeti
  3. Kazakistan’ın Başkenti Nursultan
  4. Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani
  5. Afganistan Meclis Heyeti
  6. Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık
  7. Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı
  8. Pakistan Senato Başkan Yardımcısı Saleem Mandviwalla

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