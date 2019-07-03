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TBMM Başkanı Şentop, Putin ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziyelerini ileterek başsağlığı dileğinde bulundu

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:38
TBMM Başkanı Şentop, Putin ile görüştü
MOSKOVA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili taziyelerini iletti.
Şentop, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "2. Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumu" kapanışına katılan Putin ile baş başa görüştü.
Forumun yapıldığı otelde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler ele alındı.
Görüşmeye Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin de hazır bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki yoğun görüşme trafiğine atıfta bulunarak görüşmede iki ülke parlamentoları olarak ilişkilerin daha ileri taşınması için gayret ettiklerini belirtti.
Ayrıca Şentop, önceki gün yaşanan ve 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili de Rusya Devlet Başkanı Putin’e taziyelerini ileterek başsağlığı dileğinde bulundu.
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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:38
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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