0553 313 94 23

TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga ile görüştü

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:24
TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da

ULANBATOR (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığındaki görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşmede, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, AK Parti grup başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bülent Turan, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da hazır bulundu.

Şentop ve beraberindekiler daha sonra Moğolistan Büyük Kurul (Parlamento) Genel Kurul salonunu gezdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:24
  1. Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga
  2. TBMM Başkanı Şentop Moğalistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğretim Elemanı Dr. Türkmen: "Bilim dünyasının, nükleer teknoloji geliştikçe kanserin tarihe gömüleceğine dair güçlü kanıtları var"
    1. Öğretim Elemanı Dr. Türkmen: "Bilim..
    2. "İşverenler diploma peşinde değil,..
    3. Merkez’den güncelleme mesajları..
    4. MHP Milletvekili Taşdoğan’dan Kilis..
    5. Trakya'nın kurbanlıkları İstanbul'da..
    6. Selin vurduğu Düzce’den bir acı haber..
    7. Balıkçı ağına takılmıştı! İmha edildi
    8. Büyükşehirden Çamlıca Mahallesinde..
    9. Türkiye masaya yumruğunu vurdu!..
    10. Yüzme bilen çocuklarda enfeksiyon..
    11. Köpeklerin saldırdığı gelincik telef..
    12. Binlerce bisikletli ‘Görünür Ol’mak..
    13. Boko Haram cenazeye saldırdı: En az 65..
    14. Volkswagen'in yeni fabrikası ile..
    15. Yüzlerce caretta caretta yumurtadan..
    16. Her firma için ayrı bir reçete!
    17. Endonezya'da madende göçük: 3 ölü, 1..
    18. Müdür Çatal’dan Başkan Bozkurt’a..
    19. Bunlar saçlara zarar veriyor
    20. Hayırsever vatandaşların kurban..
    21. 42 bin çocuk ilk kulacını portatif..
    22. Şanlıurfa merkezli uyuşturucu..
    23. MTV’de son iki gün!
    24. 25 kişilik kredi dolandırıcılığı..
    25. Şırnak’ta cami, çocuk ve aile..
    26. Başkan Palancıoğlu’ndan başsağlığı..
    27. Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri..
    28. Pasinler’de Altın Kemer Mirzapu’nun..
    29. 100 yıllık ata yadigarlarını topladı,..
    30. Mevsimlik tarım işçileri fındık..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu