TBMM Başkanı Şentop memleketinde esnafı gezdi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ’da esnafı gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ’da esnafı gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

TBMM Başkanı seçildikten sonra memleketi Tekirdağ’da çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Mustafa Şentop, bugün de Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da öğle namazının ardından çarşı esnafını gezdi. Çınarlı Mahallesi’nde esnafa ‘hayırlı kazançlar’ dileyen Şentop, daha sonra Hükümet Caddesine geçti. Hükümet Caddesi boyunca esnafı gezen Şentop zaman zaman kahvehanelere de girerek vatandaşlarla bir araya geldi.

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