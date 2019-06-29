TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya’da
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya’da Kalkandelen şehrindeki Alaca Cami’sini ziyaret etti.29 Haziran 2019 Cumartesi 11:15
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya’da Kalkandelen şehrindeki Alaca Cami’sini ziyaret etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya’daki temasları kapsamında ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrindeki Alaca Cami’sini ziyaret etti.
YORUM YAZ