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TBMM Başkanı Şentop KKTC'de Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "TBMM, haklı davasında KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir"

05 Mart 2019 Salı 18:52
TBMM Başkanı Şentop KKTC'de Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti

GİRNE (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, ilk yurt dışı programını gerçekleştirmek üzere geldiği KKTC'de Boğaz Şehitliği'ne gitti.

Şentop, Türkiye Cumhuriyeti adına hazırlanan çelengi şehitliğe koydu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Meclis Başkanı Şentop, şehitlik özel defterine şunları yazdı:

"Büyük Türk milletinin kahraman evlatları Aziz Şehitlerimiz,

Kıbrıs Türkü'nün varlığına ve hürriyetine kastetmeye kalkanlara karşı canlarınızı siper ederek kutsal şehadet mertebesine eriştiniz. Cesaret ve kahramanlığınız şanlı tarihimizdeki müstesna yerini daima muhafaza edecektir. Uğruna can verdiğiniz bu vatan toprağında hayat bulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her geçen gün kökleşmekte, geleceğe emin adımlarla yürümektedir. TBMM, haklı davasında KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir. Kıbrıs Türkü'nün haklı davası için verdiğimiz mücadeleyle kazanılan bu özgürlüğün ilelebet devam ettirileceğine olan inancımız tamdır. Hepinizi şükran ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

Şehitler için dua okunmasının ardından Şentop, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şentop ve beraberindeki heyet daha sonra Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop'a ziyaretinde, TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi Necdet Ünüvar ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:52
  1. Boğaz Şehitliği
  2. KKTC
  3. TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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