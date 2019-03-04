TBMM Başkanı Şentop, KKTC ve Azerbaycan'a gidecek Mustafa Şentop, "TBMM Başkanı" olarak ilk yurt dışı ziyaretini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirecek

TBMM (AA) - Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "TBMM Başkanı" olarak ilk yurt dışı ziyaretini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirecek. TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, 24 Şubat'ta TBMM Başkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı programını gerçekleştirmek üzere yarın KKTC'ye gidecek. Mustafa Şentop, KKTC'deki temaslarının ardından beraberindeki heyetle Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunacak.





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