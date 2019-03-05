TBMM Başkanı Şentop KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay ile görüştü

LEFKOŞA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "TBMM, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenliğinin korunması ve adadaki gerçeklerden hareket ederek kalıcı bir barış sağlanması hususunda sarsılmaz bir kararlılığa sahiptir." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, ilk yurt dışı programını gerçekleştirmek üzere geldiği KKTC'de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile makamında bir araya geldi.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, TBMM Başkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "TBMM, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenliğinin korunması ve adadaki gerçeklerden hareket ederek kalıcı bir barış sağlanması hususunda sarsılmaz bir kararlılığa sahiptir." diye konuştu.

TBMM olarak Kıbrıs konusuna tüm dış temaslarında önem ve öncelik verdiklerini belirten Şentop, kendi başkanlığı döneminde de TBMM’nin Kıbrıs Türk halkının onurlu davasını ilk günkü heyecan ve şevkle desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.

Mustafa Şentop, Kıbrıs konusunda bugüne kadar aldığı kararlara bağlı kalan TBMM'nin Kıbrıs Türkü'yle dayanışmasını da tüm imkanlarını da seferber etmeyi sürdüreceğine işaret ederek, Kıbrıs Türkü'nün sürdürülebilir refahı ve güvenliği için KKTC’nin kurumsal kapasitesinin arttırılmasının ve ekonomik hamlesinin tamamlanmasının önemine değindi.

Turizm ve yükseköğrenim gibi öncü sektörler başta olmak üzere her alanda Kıbrıs Türk halkını desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Şentop, "Türkiye ile KKTC arasındaki eşsiz birlik ve beraberliğin bir göstergesi olan meclisler arasındaki mevcut iş birliği ve temasları daha da geliştirerek sürdürmeyi arzuluyoruz. Kasım ayında parlamentolar arası dostluk grubu kuruldu ve geçen hafta da dostluk grubu üyelerinin belirlenmesini memnuniyetle karşıladık." ifadelerini kullandı.

- "Meclislerin milli davada eş güdüm içerisinde hareket etmesi önemli"

Şentop, dostluk gruplarının kısa sürede bir araya gelerek meclisler arasındaki mevcut iş birliğinin hangi alanlarda ilerletilebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunmasının yararlı olacağını düşündüklerini belirterek, TBMM ile KKTC Meclisinin milli davada eş güdüm içerisinde hareket etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Parlamenterler arasındaki diyalog ortamının her zaman canlı tutulması gerektiğine inandıklarını dile getiren Şentop, uluslararası toplumun Kıbrıs meselesine ilişkin gelişmeleri Kıbrıs Türk halkından doğrudan dinlemesinin son derece yararlı olacağını vurguladı.

KKTC’nin hak ve hukukunun korunmasına büyük önem verdiklerini kaydeden Şentop, bu çerçevede TBMM’nin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası faaliyetlere KKTC yetkililerinin de katılmasını çok önemsediklerini bildirdi.

Şentop, uluslararası aktivitelerin yabancı parlamenterleri davet etme açısından da önemli fırsatlar yarattığına işaret ederek, “KKTC’nin uluslararası alanda görünürlüğünün sağlanması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Meclisler arasındaki tam istişare ve iş birliği sayesinde bu kritik dönemin başarıyla tamamlanacağına ve Kıbrıs Türkü'nün layık olduğu konumu kazanmasını sağlayacaklarına inancının tam olduğunu belirten TBMM Başkanı Şentop, uzun zamandır uygulamaya geçirilmesi beklenen yasa ve reformların da vakit kaybetmeden nihai hale getirilmesinin de yararlı olacağına inandıklarını, yasaların etkin şekilde çıkarması noktasında her türlü teknik desteği vermeye hazırız olduklarını dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da Şentop’a hem KKTC’yi hem de Meclisi ziyaretinden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

TBMM ile Binali Yıldırım’ın başkanlığında başlayan meclisler arası iş birliğini geliştirme açısından somut adımlar attıklarını ifade eden Uluçay, bundan sonraki süreçte de bıraktıkları yerden devam etmeyi umduklarını belirtti.

Meclisler arasındaki yakın iş birliğini geliştirerek ve arttırarak her iki ülkenin yararına olacak şekilde biçimlendireceklerini ifade eden Uluçay, TBMM’nin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmayı umduklarını kaydetti.

Her alanda iş birliğini geliştirmeyi arzuladıklarını dile getiren Uluçay, Meclis çalışanlarının bu tecrübelerden yararlanması için de bir dizi faaliyet öngördüklerini, dostluk grubu oluşturduklarını anlattı.

TBMM’ye bugüne kadar gösterdikleri yakın ilgi ve alaka nedeniyle teşekkür eden Uluçay, Kıbrıs konusunda da siyasi eşitliğin sağlandığı, sonuç odaklı, ucu açık olmayan, takvimlendirilmiş bir sürecin liderler arasında başlaması halinde kararlılıklarının devam edeceğini söyledi.

Teberrüken Uluçay, “Dünyada hak ettiğimiz yeri almak için yıllardır verdiğimiz mücadeleye devam edeceğiz. Bunu bugüne kadar Türkiye ile birlikte verdiğimiz mücadeleyle bu noktalara taşıdık, taşımaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Şentop'a ziyaretinde, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi Necdet Ünüvar ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti.