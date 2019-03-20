TBMM Başkanı Şentop Kırklareli’nde
KIRKLARELİ (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzereKırklareli’ne geldi.20 Mart 2019 Çarşamba 19:33
KIRKLARELİ (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzereKırklareli’ne geldi.
Vali Osman Bilgin tarafından karşılanan TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a çiçek ve hediye taktim edildi. Şentop, valilik ziyaretinin ardından basına kapalı gerçekleştirilen STK Temsilcileri İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Mustafa Şentop toplantı ardından ziyaretleri kapsamında Lüleburgaz ilçesinde incelemelerde bulundu.
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