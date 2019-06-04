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TBMM Başkanı Şentop, Hz. Süleyman Camii’ni ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği Diyarbakır’da, Hz.

04 Haziran 2019 Salı 10:03
TBMM Başkanı Şentop, Hz. Süleyman Camii’ni ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği Diyarbakır’da, Hz. Süleyman Camii’ni ziyaret etti.


TBMM Başkanı Şentop, Ramazan Bayramı’nı geçirmek üzere Diyarbakır’a geldi. Sur ilçesinde bulunan Hz. Süleyman Camii’nde sahabeler türbesini ziyaret eden Şentop, daha sonra cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı. Şentop, vatandaşlarla bayramlaşmasından sonra Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, eski Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, STK temsilcileri ve bölge iş insanlarıyla kahvaltıda bir araya gelerek bayramlaştı.


Meclis Başkanı Şentop, daha sonra İçkale valilik makamında şeref defterini imzaladı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 10:03
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