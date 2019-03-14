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TBMM Başkanı Şentop Fas'tan ayrıldı

14 Mart 2019 Perşembe 18:52
TBMM Başkanı Şentop Fas'tan ayrıldı

RABAT (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı’na katılmak üzere geldiği Fas'tan ayrıldı.

Başkent Rabat'taki programını tamamlayan Şentop, Fas Parlamentosu'nda, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Habip El Malki ile Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı Abdulhakim Benchemas'i ayrı ayrı ziyaret etti.

Şentop her iki başkana misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye-Fas ilişkilerinin gelişmesinin İslam dünyası açısından da büyük önem taşıdığını belirten Şentop, bu kapsamda iki ülke arasında üst düzey görüşmelerin sıklaşması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Şentop, Fas Kralı VI. Muhammed'i Türkiye'de görmekten mutlu olacaklarını ifade etti. Mustafa Şentop, davet halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da memnuniyetle Fas'ı ziyaret edebileceğini kaydetti.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti daha sonra Rabat Sale Havalimanı'ndan yurda hareket etti.

Şentop'u, Fas Danışmanlar Meclisi, Fas-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Abdelilah Elhaloutı, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan ve diğer yetkililer uğurladı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:52
  1. TBMM başkanı isipab rabat

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