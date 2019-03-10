TBMM Başkanı Şentop, Etiyopya’da düşen uçak sebebiyle bir mesaj yayımladı TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Etiyopya’da düşen uçak sebebiyle bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Etiyopya’da düşen uçak sebebiyle bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye seyahat etmekte olan bir yolcu uçağının 157 yolcu ve mürettebatıyla birlikte sabah saatlerinde düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Bu elim kazada vefat edenlerin yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyor, bu zor zamanında dost ve kardeş Etiyopya Hükümeti ve halkının kederini paylaşıyoruz.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.